Becky Lynch y Liv Morgan revelan sus habilidades secretas

Durante el segmento inicial del más reciente Monday Night Raw, Becky Lynch anunció, que dejará el ring por la maternidad, y por este motivo, la ahora ex Campeona Raw cedió su Campeonato a Asuka, ganadora del maletín en Money in the Bank el último domingo. Las felicitaciones no se hicieron esperar, y tras bastidores muchas Superestrellas de la marca roja pudieron abrazarla, entre las cuales vimos, entre otras personas, a Liv Morgan.

Si bien Becky Lynch le cedió su campeonato a Asuka, no podemos negar el gran año que ha tenido Liv Morgan, y tranquilamente ella puede ser quien le tome la posta en el largo plazo como la principal consentida de la marca roja.

► Becky Lynch y Liv Morgan confiesan sus "habilidades" secretas

Sabemos que las Superestrellas de WWE no solo se limitan solo a sus habilidades en pantalla. Un video reciente de la compañía reveló algunos talentos secretos que no conocíamos de Becky Lynch y Liv Morgan. The Miz y la entrevistadora Sarah Schreiber también tuvieron algo que decir al respecto.

Becky Lynch dijo que su talento secreto es "ser una muy buena cocinera"; mientras que Liv Morgan confesó que su habilidad es un poquito "diferente", ya que dijo que "puede dormir de 14 a 24 horas a la vez".

The Miz, en cambio, lejos de contestar terminó diciendo que "Tiene muchos secretos, pero que mejor le pregunten a Maryse" antes de guiñarle un ojo a la cámara. La presentadora Sarah Schreiber también apareció en el video mostrando sus habilidades con el canto.