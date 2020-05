Ha sido un inicio de semana de ensueño para Asuka. Primero, el domingo se llevó el maletín en la lucha de escaleras femenil de Money in the Bank 2020, y no tuvo que esperar mucho tiempo para lograr el objetivo para el cual fue creado el mismo, ya que Becky Lynch reveló el lunes pasado en Raw que la lucha que el maletín en realidad no contenía la oportunidad titular, sino el mismísimo Campeonato femenil Raw, ya que The Man estaba embarazada y tuvo que tomar la difícil decisión de dejar a la WWE por algún tiempo,convirtiéndose en el momento más emotivo de la noche.

► Asuka obtuvo un reto inesperado por su Campeonato

Asuka ha estado celebrando últimamente en sus redes sociales, y le sobran motivos. Sin embargo, en una reciente publicación, decidió ponerse un poco más seria y lanzó un reto abierto, aunque luego hace notar que será una mera formalidad, puesto que afirma que saldrá airosa.

Calling out around the world,

Are you ready for a brand new beat? pic.twitter.com/rCBiblUiZe — ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) May 14, 2020

"Llamando a todo el mundo. ¿Están listas para una nueva paliza?"

No ha pasado mucho tiempo de esa publicación y ya Asuka obtuvo un reto inesperado, cuando fue desafiada por la ex campeona, Mickie James, quien ya se ha hecho un nombre en la división femenil por derecho propio, James respondió a Asuka diciendo que a ella nunca le fue entregado nada en su carrera, haciendo referencia a lo ocurrido el lunes pasado.

Mickie James también dijo que estaría más que feliz de quitarle el campeonato a Asuka. La Emperatriz del mañana respondió al reto, indicando que está más que lista.

- "Ahora que lo pienso Asuka. NUNCA me han regalado nada antes, especialmente un Cameonato ... ¡NUNCA!. Estaré encantada de ir y arrebatártelo. Esta vez no tendrías tanta suerte. Tengo tu ritmo, te críe un dulce solo, ¡ahora vamos a enfrentarnos!." - "¡Vamos!"

Asuka y Mickie James ya se han enfrentado en dos ocasiones: la primera en NXT TakeOver: Toronto por el Campeonato femenil NXT, y la segunda fue en el episodio de Raw del 12 de marzo de 2018. En ambas ocasiones, Asuka fue la vencedora.

Mickie James no ha luchado desde junio del año pasado, cuando se lesionó en un evento en vivo, lo cual implicó que tuviera que ser operada en su rodilla.