21 años después del fallecimiento de Owen Hart, se volverá a vender una camiseta oficial de él. Así lo ha confirmado su viuda, Martha Hart, en una reciente entrevista con Chris Jericho para su podcast Talk Is Jericho. Además, este martes 19 de mayo, Vice TV presentará Dark Side Of The Ring: The Final Days of Owen Hart, un repaso a su carrera y a su muerte en el ring.

► Owen Hart tendrá camiseta

En la entrevista con Jericho, Martha revela que la Owen Hart Foundation, a cargo de ella y de sus hijos Oje Edward y Athena Christie, decidió darle a los fans de Owen una forma en que lo sigan recordando día a día y por esa razón sacarán su camiseta oficial, de la cual, de momento, no dio ningún detalle. Seguramente Jericho ayudará con la difusión masiva de la camiseta cuando sea lanzada a la venta.

Por otra parte, ya se conoció el tráiler de ese episodio de Dark Side Of The Ring, que será el final de esta temporada. El episodio estará contando con entrevistas a Martha, Athena y Oje, así como a Jim Ross, Jim Cornette, The Godfather y otros, pero no se cree que Bret Hart vaya a aparecer en el mismo, algo que los fans han criticado, pues quién mejor que él para contarlo todo desde un punto de vista más neutral y menos pasional.