Aproximadamente un año atrás, «Dirty» Dominik Mysterio hablaba así de su relación con su esposa, Marie Juliette, y la vida como Superestrella de la WWE:

«Sinceramente es bastante complicado, supongo que podríamos llamarlo una especie de relación a larga distancia, debido a que estoy en tantos lugares y… Ella ya estaba un poco preparada para esto de cierta manera, ya que cuando empecé a entrenar para convertirme en luchador, me mudé a Tampa durante seis meses, y ella seguía en la escuela, así que no podía acompañarme. Luego volví a casa durante aproximadamente un mes y medio, y después me mudé a Canadá durante tres meses para entrenar allí. Y ella seguía en la escuela, y sinceramente, simplemente nos las arreglamos de alguna manera. Creo que se debe a que hemos estado juntos durante tanto tiempo y, como que disfrutamos la compañía del otro. Así que definitivamente logramos que funcionara.»

► Marie Juliette, Dominik Mysterio, Liv Morgan y Rhea Ripley

La pareja se conoció en la escuela secundaria cuando iban a clases de español y comenzaron a salir en 2011. En 2024 siguen juntos después de haber contraído matrimonio a principios de año y durante su reciente entrevista en Impaulsive -también habló con Logan Paul acerca de que el integrante del Judgment Day no es amable en los aeropuertos, de que la gente va a esperar sangre y t*tas cuando Raw comience en Netflix o de que hubo la idea de que él estuviera colgando de lo alto mientras su padre, Rey Mysterio, y Eddie Guerrero se disputaban su custodia en SummerSlam 2005– le preguntaron acerca de cómo ve Marie Juliette su historia con Liv Morgan y Rhea Ripley:

«Es la mejor. Hago lo que hago en la televisión, y la semana pasada, uh, ¿quién fue? Cuando Rhea [Ripley] me lamió la cara, um, el primer mensaje que recibí de ella fue, ‘Hay una tarántula en nuestro garaje’. Entiende la diferencia. Como, cuando estoy en la televisión, soy Dirty Dom, y cuando llego a casa con ella, soy su esposo, Dominic. Rhea vino a la boda, y fue genial, todos la pasamos bien. La primera vez que la conoció fue en WrestleMania, hace dos años en Los Ángeles. Es como si tu esposa del trabajo conociera a tu esposa, ¿sabes? Y es como, ya sabes, solo quieres saber qué va a pasar, ¿verdad?».

