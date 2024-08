►Dominik: «En los aeropuertos, no soy amable».

Dominik Mysterio reveló que no le gusta que se le acerquen en los aeropuertos, en sus palabras no es alguien amable con los aficionados en ese recinto.

Lo anterior no por darle seguimiento a su personaje de villano en pantalla en la programación de la WWE.

Lo que pasa es que algunos fanáticos buscan a los luchadores en los aeropuertos para hacerles firmar mercancía que venderán en páginas web como eBay, Amazon o Mercadolibre.

Donde se venden productos oficiales de la WWE, pero autografiados, lo cual les permite vender el artículo más caro de lo normal.

Esa práctica fue criticada en el pasado por CM Punk en su Pipebomb, donde él mismo decía que algunos vivían de eso, de comprar bienes en la página oficial de la WWE, ir al aeropuerto a acosar a x o y luchador para que lo firmara y venderlo más caro en eBay.

Resulta que Dominik está de acuerdo con él.

Mientras hablaba con Logan Paul en el pódcast «Impaulsive», Dominik tuvo un comentario sobre la afición en los aeropuertos.

Todo empezó cuando Paul le preguntó sobre cómo se sentía por el repudio que generaba su personaje en pantalla.

«Dominik Mysterio, según lo que veo eres un joven muy agradable y simpático. Dominik, no puedes ni hablar allá en la WWE, no puedes ni dar un monólogo sin que casi te abucheen notoriamente. ¿Qué les pasa a estas personas? «.

A lo que Dominik, con inspirado acento, respondió.

«No sé, creo que es por celos, debe ser, ¿verdad? No me conocen, al menos no personalmente. Quiero decir, depende del humor en el que esté. Usualmente soy un tipo bastante amable. Si tengo hambre, ya sabes, no soy tan amable. Necesito tener algunas tiras de pechuga de pollo empanizadas y fritas en mí y una hamburguesa de In-N-Out. Pero siento que soy bastante amable.

«En los aeropuertos, no soy una persona amable. Tal vez toda la afición pasaron por el aeropuerto para llegar a la arena. Los aeropuertos, no sé qué tienen, viejo. No sé si es que la estupidez corre por las personas o la falta de sentido común, es una mezcla de ambas».