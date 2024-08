Menú muy completo, casi de nivel PPV, el que dispuso TNA para su entrega televisiva de ayer, encabezado por una defensa del título mundial varonil entre Nic Nemeth y Josh Alexander y complementado con dos luchas clasificatorias de cara al combate Ultimate X de Emergence; en una, Riley Osborne, de WWE NXT, hizo su debut en la empresa de Anthem Sports & Entertainment.

NOW he wants 5 more minutes! What’s gotten into @Walking_Weapon!?



Watch #TNAiMPACT on TNA+ NOW: https://t.co/L5uM9XD4Jq pic.twitter.com/43wBnF7ZNf