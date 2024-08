ROH podría sacar músculo cada semana, porque tiene plantel para ello. Pero no lo hace. Aunque esta semana sí quiso hacerlo, ofreciendo un episodio bastante notorio, al menos sobre el papel, donde se defendieron tres preseas, destacando la presencia de Atlantis Jr., actual Campeón Mundial de Televisión. Incluso se pudo permitir el lujo ROH de apenas promocionar un Lio Rush vs. Blake Christian, duelo que estelarizaría muchos shows de la escena independiente.

The #ROH World 6-Man Tag Team Titles are on the line as the champs @dustinrhodes, @RossVonErich & @MarshallVonEric take on former champs Cage of Agony @briancagegmsi, @ToaLiona & @thekaun!



