El presidente del conglomerado TKO Group Holdings, Mark Shapiro, hablaba así recientemente del acuerdo de WWE con Netflix:

«No subestimen la jugada de Netflix. En el sentido de que el acuerdo con Netflix para WWE se trata de descubrimiento. Nuevas audiencias, nuevos espectadores, espectadores casuales. Vas a ir a esa página principal y WWE estará ahí, siendo promocionada y comercializada. Es una audiencia completamente nueva para nosotros. Los que ya son fanáticos de WWE, ellos seguirán. Será una cita obligada. Netflix servirá como una verdadera plataforma de descubrimiento para nosotros. Específicamente, eso nos ayudará cuando se trate de tarifas de sitios y patrocinio».

Embed from Getty Images

Esa fue una manera de tratar el tema de las expectativas con la relación del gigante del pro wrestling con el colosal del streaming. Ahora conocemos otra, la de «Dirty» Dominik Mysterio, quien es una de las piezas fundamentales de la programación actual de la WWE por su historia con Liv Morgan, Damian Priest y Rhea Ripley:

«Creo que la gente va a esperar que entremos y, en el primer episodio de Raw en Netflix, van a esperar sangre y mesas por todas partes. Senos. Edge y Lita cuando hicieron el show de sexo en vivo. Estoy seguro de que la gente va a esperar eso. Siento que, para que cosas así sean especiales y significativas, no pueden suceder todo el tiempo. Tiene que ser como un RKO de la nada. No lo esperas y luego, ¡Boom! ¡Seno! No sé si necesariamente se va a volver más atrevido. Creo que va a tomar tiempo para que se vuelva más atrevido. Creo que vamos a mantenernos gradualmente igual y luego, poco a poco, empezar a probar nuestros límites«, dice el luchador en ImPAULsive.

Embed from Getty Images

¿Qué esperas de WWE en Netflix?

WWE Raw is coming to Netflix!

Starting in January 2025, @Netflix will exclusively stream #WWERaw (in the US, Canada, UK, & Latin America) every single week, all year long! https://t.co/SOSACjfp7w pic.twitter.com/lTdSXMep9K

— WWE (@WWE) January 23, 2024