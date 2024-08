Dominik Mysterio: «Querían que estuviera colgando…»

SummerSlam 2005 vio a Rey Mysterio enfrentarse a Eddie Guerrero por la custodia de Dominik. ¿Existió la idea de que «Dirty Dom», entonces un niño, estuviera colgando de lo alto? Eso le dice él a Logan Paul en ImPaulsive.

► La custodia de Dominik

«Había una parte de mí que… Sabía las diferencias, pero había ciertos momentos en los que era difícil encontrar la diferencia. Especialmente cuando Eddie estaba en el ring. Soy una de esas personas afortunadas que pueden decir que llegaron a estar en el ring con Eddie Guerrero.

«Hubo un momento en el combate en el que me deslicé, fui a sacudir la escalera, y él se da la vuelta desde lo alto y empieza a agitar su dedo. Mientras bajaba, no recuerdo lo que estaba planeado, pero recuerdo que me acorraló en la esquina, con las venas hinchadas, gritando a todo pulmón: ‘Te voy a enseñar cómo ser un Guerrero’. No recuerdo nada de esto cuando era niño, en cuanto a lo que íbamos a hacer. Solo recuerdo estar acorralado en esa esquina por Eddie, levantando su mano. Mi padre aparece de la nada, lo gira, y ellos continúan con la lucha. Yo estoy tan paralizado. Ves al árbitro Charles Robinson, él me saca de debajo del ring. ‘Vamos.’ Yo estoy congelado.»

«¿Escuchaste lo que originalmente querían hacerme? Querían colgarme de una jaula. Ni siquiera de una jaula. Querían colgarme de verdad, como con un arnés en la cintura y dejarme colgando allí. Sí [como un maletín de Money In The Bank], pero un niño. Yo.»

