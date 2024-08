AEW DYNAMITE 14 DE AGOSTO 2024 .— Después de estar por meses en modo guerra contra Tony Khan y el Team AEW, Matt Jackson y Nick Jackson, Campeones Mundiales de Parejas, volverán al ring a defender por primera vez el título ganado en abril. The Young Bucks se enfrentan ante Max Caster y Anthony Bowens. The Acclaimed ganaron esta oportunidad al vencerlos en el Dynamite del 19 de junio. Sí, hasta ahora tendrán su oportunidad titular, y todo porque los Vicepresidentes Ejecutivos tienen un contrato con calendario de fechas de trabajo reducido y ganan gran dinero. La acción de AEW Dynamite se emite desde la Chartway Arena, en Norfolk, Virginia.

Antes de enfrentar a Bryan Danielson y exponer su Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en AEW ALL IN, veremos este miércoles a Swerve Strickland en una lucha ante Wheeler Yuta, amigo y compañero de The American Dragon en el grupo Blackpool Combat Club.

Además, Mercedes Moné defenderá el Campeonato Femenil TBS en mano a mano ante Hikaru Shida.

AEW Dynamite 14 de agosto 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro