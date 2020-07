AJ Styles, frustrado con el Boneyard Match de WrestleMania 36

A comienzos de esta semana, recogimos un interesante extracto de la reciente entrevista que nuestro colaborador de SÚPER LUCHAS Vicente Beltrán realizó a AJ Styles.

«Si pudiera hacer que Undertaker volviera a un encordado para enfrentarnos frente a miles de personas no lo dudaría por un momento. Pero, ¿va a suceder? ¿Él aceptaría Probablemente no. Si ha decidido que su carrera ha acabado, lo respeto. Hizo todo lo que tenía que hacer y sé que es suficiente. Ni siquiera me puedo imaginar haciendo lo que él ha hecho durante tanto tiempo. Creo que se ganó el derecho de decidir cuándo terminar. Pero obviamente le ofrecería la oportunidad».

Desde que el documental 'Undertaker: The Last Ride' escenificó el presunto retiro del "Deadman", vengo apuntando que la principal motivación del veterano para subirse una vez más a un ring sería despedirse a la manera tradicional, tal y como estaba previsto que hiciera este pasado abril en WrestleMania 36.

Un cambio de planes a raíz del coronavirus que poco gustó a "The Phenomenal", según revelaron Karl Anderson y Luke Gallows en el podcast 'Talk'N Shop'.

Boneyard Match de WrestleMania 36

► AJ Styles no es fan de las luchas cinematográficas

«Sí, imagina la decepción para un tipo como AJ. No lleva mucho tiempo en WWE, llegó estando en su apogeo e hizo todas las cosas que dijimos que iba a hacer, y ahora se enfrenta a ese tipo que parece estar en el ocaso de su carrera. "Dejadme salir ahí fuera, sin cargar con él, pero dejadme que le ofrezca un tremendo combate que algunos tipos no podrían". Y entonces se entera de que no habrá público... Nosotros tuvimos uno o dos combates sin público y fue en plan "jod**, tío". Fue como volver a la escuela de lucha libre. Fue brutal».

Durante el documental 'The Last Ride', Taker también admitió que un combate cinematográfico no era lo que imaginaba para su retiro. De ahí que, probablemente, poco después, no cerrase la puerta a una implicación más en caso de que Vince McMahon requiriese de sus servicios. No obstante, con 55 años y un físico muy mermado pese a esa exitosa operación de cadera, el tiempo corre en contra de una revancha. WrestleMania 37, como muy tarde, debería suponer el escenario definitivo.