Chris Jericho lanza dardo a Vince McMahon por el despido de Lance Storm

En los últimos e infames recorte de personal llevados a cabo por WWE bajo la coyuntura del coronavirus, Lance Storm fue uno de los afectados. El veterano regresó a la compañía el pasado noviembre para trabajar como productor, pero su condición de recién llegado en este sentido intuyo fue decisivo a la hora de que McMahonlandia decidiese ponerlo bajo expediente regulador temporal de empleo no remunerado, a la espera de una posible recontratación en julio.

Pero estamos a 19 de julio, y que sepamos, WWE no ha hecho ningún movimiento, según confirma reciente tuit publicado por Storm, quien ya se declara desempleado.

For what it’s worth I am now officially unemployed. First time since I left SMW in Nov. 1994. #FutureEndeavors — Lance Storm (@LanceStorm) July 19, 2020

«Por si les interesa, ahora estoy oficialmente sin empleo. Por primera vez desde que dejé SMW [Smoky Mountain Wrestling] en noviembre de 1994».

Y su buen amigo Chris Jericho no pasó por alto el anuncio, aprovechando para etiquetar a WWE y Vince McMahon.

In this biz? That’s a hell of a run! Now @WWE and @VinceMcMahon need to pull their heads out of their collective asses and re-hire you! #lanceisagenius https://t.co/e7qmPKWPzs — Chris Jericho (@IAmJericho) July 19, 2020

«¿En esta industria? ¡Eso es un tremendo recorrido! ¡Ahora WWE y Vince McMahon tienen que sacar sus cabezas de sus traseros y recontratarte!»

► El despido de Lance Storm abre una nueva puerta

No parece haber visos de que Mr. McMahon ceda a las presiones de "Le Champion". Así que como alternativa, ¿qué tal una nueva etapa en AEW? No sería la primera vez, desde luego, que Jericho usa su posición en la compañía de Tony Khan para conseguirle un contrato a alguno de sus amigos.

Recientemente, Y2J reconoció que Jon Moxley, Dr. Luther, Jake Hager, Matt Hardy y Dean Malenko están hoy día en nómina de los Élite gracias a él. De resultas, uno más supongo que no molestaría a Khan, pese a que Cody dijera que la compañía no puede convertirse en "All Friends Wrestling".