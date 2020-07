Nikki Cross en Extreme Rules

A costa de una adaptación a lo PG de su personaje original de NXT, Nikki Cross ha acabado encontrando su sitio en el elenco principal. La escocesa lleva un año siendo un nombre fijo de la programación semanal de WWE, tiempo en el que ha conseguido en dos ocasiones el Campeonato Femenil de Parejas junto a Alexa Bliss. Sin embargo, Cross sigue a la espera de éxitos individuales, cuando esta noche la veremos afrontar la gran oportunidad de su vida, cuando enfrente a Bayley en Extreme Rules 2020 con el Campeonato Femenil SmackDown sobre la mesa.

Cross ya luchó contra Bayley el pasado noviembre por este mismo cetro, y una intervención de Sasha Banks provocó su derrota. Veremos si hoy se repite la historia, o la ex-SAnitY evita tropezar dos veces con la misma piedra. Porque para Cross, supondría la culminación de un largo viaje, como confesó a Sportskeeda.

«Lo significaría todo para mí ganar el título. Empecé a entrenar cuando tenía 18 años, empecé en Glasgow, Escocia, luchando en Inglaterra, Gales, Irlanda, por toda Europa. Me fui a Japón y viví allí sola unos cuatro meses. Viajé a Japón, Canadá y América. Intenté luchar por este sueño alrededor de todo el mundo. Llegué a WWE hace cuatro años, tuve mi periplo por NXT. Y entonces pasé a Raw y SmackDown.

«Para mí, significaría los 12, 13 años que llevo luchando por esto... Tú sabes, irte, dejar a tu familia en Escocia... Tú sabes, de verdad quiero ganar ese campeonato y tú sabes, enseñárselo a mi madre, y decirle, "mira, por esto me mudé", por esto me fui a América". Si no hago esto por mi familia, ¿entonces por quién? Pues por mí, uno lo hace por sí mismo. Lo hace por su familia. Lo hace por los que amas, y de veras quieres ese premio. Quieres ese premio. Quieres conseguir el premio por el que has peleado, porque te has sacrificado por eso».

«Así que, Horror Show at Extreme Rules, voy a por Bayley. Voy a por ese Campeonato Femenil SmackDown».