Los luchadores que firmaron con AEW gracias a Chris Jericho

Fue la segunda opción como mayor estrella y cara de AEW para Tony Khan, pues CM Punk estaba en el primer lugar, pero desde luego, nadie en esta compañía podrá arrepentirse de haber contratado a Chris Jericho. Un veterano que no sólo aporta categoría estelar, calidad sobre el ring (pese a sus kilos de más) y espectáculo hasta en la mesa de comentarios, sino que gracias a sus 30 años de carrera, resulta una fuente muy valiosa de contactos dentro y fuera de la industria.

Aunque este aspecto parece ser foco de críticas por muchos seguidores de la comunidad luchística de internet, en una estampa general de All Elite Wrestling cual círculo de amigos donde el nepotismo está a la orden del día.

Punto sobre el que quiso hablar Jericho en la más reciente edición de su podcast, 'Talk Is Jericho', donde tuvo de invitado a Dr. Luther, veterano que llegó a AEW gracias a su amistad con "Le Champion", y que, ciertamente, poco ha hecho por Jacksonville más allá de señalarse con el dedo la cabeza cada vez que la cámara lo enfoca. Un fichaje, consumado el pasado marzo, justo antes de la pandemia, que Jericho justifica así.

Y para cerrar el tema, Y2J dijo que únicamente cinco nombres pueden considerarse fruto de la "conexión Jericho".

«Traje aquí a cinco tipos: Jon Moxley, Dean Malenko, Matt Hardy, Jake Hager y tú. Ya está. Es un historial bastante bueno. Y no es en plan, "Oh, vienen aquí, salen en televisión una vez y luego se sientan entre bastidores a comer en el cáterin". No es lo que tú querrías o lo que yo querría».