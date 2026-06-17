AEW regresa este miércoles 17 de junio de 2026, desde en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► La semana pasada en AEW Dynamite
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) retuvo ante Shane Taylor (***)
- Mark Briscoe venció a PAC (***)
- Andrade El Ídolo venció a Orange Cassidy (**** 1/2)
- TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026; CUARTOS DE FINAL: Maya World venció a Skye Blue (**** 1/2)
- TORNEO COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2025; SEMIFINAL: Swerve Strickland venció a Brody King (**** 1/2)
► Momentos Claves
- Jon Moxley logró derribar a Shane Taylor, atrapándolo en un Bulldog Choke. Incapaz de escapar, Taylor terminó rindiéndose, permitiendo que el campeón retuviera el Campeonato Continental AEW.
- PAC falló el Black Arrow y Mark Briscoe aprovechó la apertura para aplicar Jay Driller. La cuenta de tres confirmó la victoria del excampeón mundial de ROH.
- Orange Cassidy estuvo cerca de la victoria tras conectar dos DDT consecutivos y preparar el Orange Punch. Sin embargo, Andrade el Ídolo resistió el castigo, bloqueó el ataque decisivo y aprovechó la oportunidad para ejecutar el DM que le dio la cuenta de tres.
- Skye Blue controló gran parte de la lucha y estuvo cerca de ganar con un TKO, pero Maya World sobrevivió y aprovechó un descuido de su rival para conseguir una cobertura sorpresiva que le dio el triunfo.
- Tras escapar de una nueva ofensiva de Brody King, Swerve Strickland encontró la oportunidad perfecta para ejecutar un contundente Vertebreaker y conseguir la cuenta de tres que le dio el triunfo.
► Cartelera AEW Dynamite 17 de junio 2026
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART, SEMIFINAL: Mercedes Moné vs. Hazuki.
- SEIS CONTRA SEIS: Equipo de MJF vs. Equipo de Mark Briscoe.
- CARA A CARA: Will Ospreay y Swerve Strickland.
► Horarios y dónde ver AEW Dynamite
Fecha: miércoles 17 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Smart Financial Centre Sugar Land, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
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