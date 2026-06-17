AEW regresa este miércoles 17 de junio de 2026, desde en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► La semana pasada en AEW Dynamite

CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) retuvo ante Shane Taylor (***) Mark Briscoe venció a PAC (***) Andrade El Ídolo venció a Orange Cassidy (**** 1/2) TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026; CUARTOS DE FINAL: Maya World venció a Skye Blue (**** 1/2) TORNEO COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2025; SEMIFINAL: Swerve Strickland venció a Brody King (**** 1/2)

► Momentos Claves

► Cartelera AEW Dynamite 17 de junio 2026

TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART, SEMIFINAL: Mercedes Moné vs. Hazuki.

Mercedes Moné vs. Hazuki. SEIS CONTRA SEIS: Equipo de MJF vs. Equipo de Mark Briscoe.

Equipo de MJF vs. Equipo de Mark Briscoe. CARA A CARA: Will Ospreay y Swerve Strickland.

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite

Fecha: miércoles 17 de junio de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Smart Financial Centre Sugar Land, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.