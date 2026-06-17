AEW DYNAMITE 17 de junio 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Dynamite 17 de junio 2026 | Hazuki vs. Mercedes Moné

AEW regresa este miércoles 17 de junio de 2026, desde en el Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► La semana pasada en AEW Dynamite 

  1. CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) retuvo ante Shane Taylor (***)
  2. Mark Briscoe venció a PAC (***)
  3. Andrade El Ídolo venció a Orange Cassidy (**** 1/2)
  4. TORNEO FEMENIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026; CUARTOS DE FINAL:  Maya World venció a Skye Blue (**** 1/2)
  5. TORNEO COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2025; SEMIFINAL: Swerve Strickland venció a Brody King (**** 1/2)

► Momentos Claves

► Cartelera AEW Dynamite 17 de junio 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 17 de junio 2026 | Hazuki vs. Mercedes Moné
AEW Dynamite 17 de junio 2026.
  • TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART, SEMIFINAL: Mercedes Moné vs. Hazuki.
  • SEIS CONTRA SEIS: Equipo de MJF vs. Equipo de Mark Briscoe.
  • CARA A CARA: Will Ospreay y Swerve Strickland.

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite

Fecha: miércoles 17 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Smart Financial Centre  Sugar Land, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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