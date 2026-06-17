AJ Styles valora el reciente impulso de Chad Gable

Chad Gable ha regresado a la programación de la WWE con su personaje original, tras perder la máscara de El Grande Americano ante la versión de Ludwig Kaiser en la Noche de los Grandes de AAA, en una lucha de máscara contra máscara. Desde su regreso, se ha reconciliado con varios luchadores del elenco principal, incluyendo a Penta, Rey Mysterio y Dragon Lee, quienes incluso lo ayudaron tras un reciente combate contra Rusev.

► Chad Gable está en su arco de redención

Durante un episodio reciente de «The Phenomenally Retro Podcast», el miembro del Salón de la Fama WWE, AJ Styles, afirmó que así es como le gustaría que evolucionara la historia de Chad Gable. Styles expresó su deseo de que este se convierta en una gran estrella y agregó que le alegra que finalmente esté recibiendo el reconocimiento que merece.

«Era solo cuestión de tiempo. Hay altibajos, cosas con las que tenemos que lidiar. Créeme, él lo ha superado. Creo que esto es lo mejor que le ha pasado, probablemente lo peor que pensaba que le estaba pasando en ese momento… Estoy seguro de que Shorty G fue lo peor que le pasó, al menos eso creía en ese entonces, pero pudo superarlo y crear el personaje de El Grande Americano… Me alegro por él. Esto es genial.»

Styles elogió un poco más a Gable y dijo que cuando este obtuvo la máscara, se dio cuenta de que necesitaba hacer más «cosas de lucha libre», en lo que Gable trabajó, a pesar de que ese no suele ser su estilo de lucha. El miembro del Salón de la Fama WWE dijo que eso es lo que convierte a Gable en un jugador de equipo, su facilidad para adaptarse a cualquier personaje que le asignen, desde Shorty G hasta El Grande Americano.