Este miércoles 15 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde la Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

Andrade el Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vencieron a Darby Allin, Bandido y ‘Jungle’ Jack Perry (**** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Queen Aminata (*** 1/2) Tommaso Ciampa venció a Máscara Dorada (****) CHAOS IN CANADA MATCH; SÚPER LIBRE: Will Ospreay, Clalum Newman, Francesco Akira y Henare vencieron a Jon Moxley, PAC, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 15 de abril 2026

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Darby Allin.

MJF (c) vs. Darby Allin. CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Kamille.

Willow Nightingale (c) vs. Kamille. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Claudio Castagnoli.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 15 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Angel of the Winds Arena, Everett, Washington.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonato Mundial AEW

MJF (c) vs. Darby Allin MJF Retiene 75% MJF acaba de retener ante Kenny Omega en Dynasty y está en camino a All In: London, donde iría contra Ospreay. Allin quedará fuerte en derrota; posible interferencia de The Don Callis Family o ataque sucio del campeón para retener. Campeonato TBS

Willow Nightingale (c) vs. Kamille Kamille Gana 65% Kamille regresó de manera dominante en Dynasty atacando a Nightingale. Es el momento perfecto para un cambio de título; Kamille necesita el oro para consolidar su regreso triunfal. Campeonato TNT

Kevin Knight (c) vs. Claudio Castagnoli Kevin Knight Retiene 70% Knight acaba de ganar el título en Dynasty y está en su mejor momento. Castagnoli es peligroso pero está en modo Death Riders; una derrota aquí no le afecta. Knight necesita el espacio como campeón. AEW Dynamite: Spring BreakThru | Everett, Washington