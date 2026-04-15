AEW DYNAMITE 15 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Dynamite 15 de abril 2026 | MJF vs. Darby Allin

Este miércoles 15 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde la Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. Andrade el Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vencieron a Darby Allin, Bandido y ‘Jungle’ Jack Perry (**** 1/2)
  2. CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Queen Aminata (*** 1/2)
  3. Tommaso Ciampa venció a Máscara Dorada (****)
  4. CHAOS IN CANADA MATCH; SÚPER LIBRE: Will Ospreay, Clalum Newman, Francesco Akira y Henare vencieron a Jon Moxley, PAC, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 15 de abril 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 15 de abril 2026 | MJF vs. Darby Allin
AEW Dynamite 15 de abril 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Darby Allin.
  • CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Kamille.
  • CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Claudio Castagnoli.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 15 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Angel of the Winds Arena, Everett, Washington.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

Lucha Predicción Prob. Análisis
Campeonato Mundial AEW
MJF (c) vs. Darby Allin		 MJF Retiene 75% MJF acaba de retener ante Kenny Omega en Dynasty y está en camino a All In: London, donde iría contra Ospreay. Allin quedará fuerte en derrota; posible interferencia de The Don Callis Family o ataque sucio del campeón para retener.
Campeonato TBS
Willow Nightingale (c) vs. Kamille		 Kamille Gana 65% Kamille regresó de manera dominante en Dynasty atacando a Nightingale. Es el momento perfecto para un cambio de título; Kamille necesita el oro para consolidar su regreso triunfal.
Campeonato TNT
Kevin Knight (c) vs. Claudio Castagnoli		 Kevin Knight Retiene 70% Knight acaba de ganar el título en Dynasty y está en su mejor momento. Castagnoli es peligroso pero está en modo Death Riders; una derrota aquí no le afecta. Knight necesita el espacio como campeón.
AEW Dynamite: Spring BreakThru | Everett, Washington
LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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