Este miércoles 15 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde la Angel of the Winds Arena, en Everett, Washington. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Andrade el Ídolo, Mark Davis y Konosuke Takeshita vencieron a Darby Allin, Bandido y ‘Jungle’ Jack Perry (**** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Queen Aminata (*** 1/2)
- Tommaso Ciampa venció a Máscara Dorada (****)
- CHAOS IN CANADA MATCH; SÚPER LIBRE: Will Ospreay, Clalum Newman, Francesco Akira y Henare vencieron a Jon Moxley, PAC, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli (*****)
► Momentos clave
- La Don Callis Family derrotó a Darby Allin, Bandido y ‘Jungle’ Jack Perry en una caótica lucha que terminó cuando Mark Davis aplicó martinete a Jack Perry, seguido del The Message de Andrade para la cuenta de tres.
- La Campeona TBS, Willow Nightingale, retuvo el título ante Queen Aminata, mientras Hikaru Shida observaba desde backstage. Nightingale definió la lucha al aplicar el Pounce seguido de Babe With the Power.
- Tommaso Ciampa se impuso a Máscara Dorada y se convirtió en el primer participante del Casino Gauntlet Match por el vacante Campeonato TNT. La victoria llegó tras interceptar un ataque aéreo y conectar un contundente rodillazo.
- United Empire (Ospreay, Newman, Henare y Akira) vencieron a Death Riders (Moxley, Castagnoli, Garcia y PAC) en una violenta guerra que inició con un ataque en el estacionamiento. Will Ospreay selló la victoria con un Hidden Blade para Jon Moxley a través de una mesa.
► Cartelera AEW Dynamite 15 de abril 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Darby Allin.
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Kamille.
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Claudio Castagnoli.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 15 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Angel of the Winds Arena, Everett, Washington.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.