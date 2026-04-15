¿Cómo arreglaron CM Punk y Triple H sus diferencias?

CM Punk regresó a la WWE en Survivor Series 2023 tras casi una década de ausencia, sorprendiendo a los fans y reincorporándose de inmediato a las historias más importantes de la compañía, hasta que finalmente logró el Campeonato Mundial de Peso Completo. Ahora, con su segundo evento principal de WrestleMania vinculado a su actual etapa, Punk deja claro que alcanzar ese puesto significó mucho más que simplemente marcar otro hito en su carrera.

► CM Punk hizo las paces con WWE y volvió

Que CM Punk y Triple H volvieran a trabajar juntos no siempre estuvo garantizado, pero definitivamente la relación entre ambos cambió y esa mejora premitió que el regreso de Punk a la WWE se concretada. Precisamente, el Campeón Mundial de Peso Completo ha dado su versión de la historia durante su aparición reciente en All The Smoke, explicando cómo cambió su perspectiva sobre Triple H, especialmente al verlo fuera de la WWE bajo una luz completamente diferente, allanándose el camino para su regreso.

“Lo que más me gusta es cuando Triple H no está en Raw… no es porque ‘el jefe esté ausente’, sino porque sé que está en un baile de padre e hija o en el partido de fútbol de su hija. Es algo muy bonito”.

“Hablamos del tema. Así llegamos al punto de preguntarnos: ‘¿Cómo te ves? ¿Podemos convencerte de que regreses?’ Después de un tiempo, contacté a Triple H… Sabía que tenía este problema cardíaco… y había visto un video de Hogan y Warrior… estaban conversando y disculpándose. Un par de días después, Ultimate Warrior falleció. Me hizo darme cuenta de que esto no valía la pena”.

En su momento, Triple H también recordó en su versión que la comunicación con CM Punk fue mejorando a lo largo de los años, y admitió que las cosas cambiaron cuando Punk regresó y ambos comenzaron a colaborar nuevamente.