WWE: Cody Rhodes carga contra Pat McAfee por el título

La revelación de Pat McAfee como el aliado misterioso de Randy Orton fue sumamente decepcionante para el Universo WWE. Pocos lo consideran una figura importante, a la mayoría le cae mal y lo ven como un simple comentarista. De hecho, esta inclusión ha sido objeto de críticas por parte de varias Superestrellas (con CM Punk a la cabeza) y muchos sostienen que esta rivalidad ni siquiera requería de intervención externa por la historia que Rhodes y Orton han compartido juntos. Ahora, Cody Rhodes critica a Pat McAfee por aparecer sosteniendo el Campeonato WWE, generando polémica antes de WrestleMania 42.

► Cody Rhodes critica la presencia de Pat McAfee con el título

Durante una entrevista reciente con Rich Eisen aprovechando su gira de prensa de WrestleMania, Cody Rhodes habló sobre la historia en la que Pat McAfee ostenta el Campeonato WWE. El tema surgió cuando Rhodes bromeó sobre aparecer sin el título, antes de ponerse serio y expresar lo mal que le parece la imagen. «The American Nightmare» dijo que la imagen de McAfee sosteniendo el mayor premio de la WWE le recordaba momentos que habían molestado a los fans en el pasado, incluyendo algunas de las imágenes más extrañas y controvertidas de la historia de la lucha libre.

«Sí. Pat… la imagen más ofensiva probablemente en la historia de la lucha libre. Y ha habido unas cuantas a lo largo de los años, y esto no es una crítica a ninguna de ellas. La victoria de David Arquette por el campeonato mundial siempre molestó a los fans».

“Creo que la imagen más ofensiva en la historia de la lucha libre es probablemente la de Pat McAfee sosteniendo el Campeonato de la WWE junto a Randy Orton, el mismísimo contra quien lucharé en WrestleMania. Y es aún peor porque está ahí, en el Thunderdome, y el título simplemente está ahí. El premio más valioso de nuestro deporte… ¿podría conseguir otro? Claro que sí”.

“Es una empresa moderna, ¿sabes? Quizás haya… ¿podría conseguir otro? Pero creo que es importante que lo recuperemos para los fans y sentiría que no estaría defendiendo sus intereses si no sacara esto de las manos de Pat”.

Las declaraciones de Rhodes se han vuelto virales entre los fans.

La rivalidad entre Cody Rhodes y Randy Orton sigue escalando rumbo a WrestleMania 42, con la presencia de Pat McAfee añadiendo más tensión.