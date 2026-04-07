Pat McAfee responde a CM Punk por su promo en RAW

La tensión rumbo a WrestleMania 42 sumó un nuevo capítulo tras el cruce entre CM Punk y Pat McAfee, quienes protagonizan un intercambio verbal tras el progrma de este lunes, donde el de Chicago critió la presencia del exfutbolista en el evento magno de WWE.

Todo comenzó con declaraciones del analista sobre el estado del negocio, pero fue en Monday Night RAW donde el Campeón Mundial de Peso Pesado decidió responder sin filtros, generando una reacción inmediata.

► CM Punk llama “MAGAfee” a Pat McAfee en WWE RAW

Durante el show rojo, CM Punk no solo critió a Pat McAfee, sino que lo hizo de forma directa y provocadora, apodándolo “MAGAfee” frente al público.

Además, el campeón fue más allá al sugerir que el comentarista hablara con Ari Emanuel para bajar los precios de los boletos de WrestleMania, poniendo sobre la mesa un tema sensible para los fans.

Sus palabras no tardaron en viralizarse, alimentando el debate sobre el costo del evento más importante de WWE.

► Pat McAfee responde a CM Punk y defiende WrestleMania

La respuesta no se hizo esperar. En su propio programa, Pat McAfee reaccionó al ataque de CM Punk tras notar que su nombre se había vuelto tendencia.

“¿Pat MAGAfee? ¿Qué? ¿De qué se trata? CM Punk, anoche, me llamó Pat MAGAfee y atacó muchas cosas. Luego explicaba por qué no valía la pena pagar la entrada a WrestleMania. ‘Bajen los precios ya. No valgo tanto’. No se preocupe, Sr. Punk. Randy Orton está aquí para salvarlo todo”, declaró McAfee.

Con este mensaje, el comentarista no solo respondió al apodo, sino que también defendió el espectáculo y respaldó a una de las principales figuras del evento, elevando aún más la tensión mediática.

► Randy Orton y CM Punk, protagonistas en WrestleMania 42

El cruce entre ambos ocurre en un momento clave, con WrestleMania 42 a la vuelta de la esquina y varias historias alcanzando su punto más alto.

Pat McAfee tendrá un rol activo al estar en la esquina de Randy Orton durante su combate contra Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido en la primera noche del evento.

Por su parte, CM Punk defenderá el Campeonato Mundial de Peso Pesado ante Roman Reigns en la segunda noche, en una lucha que apunta a ser uno de los platos fuertes del magno evento.

Las cosas están tensas en WWE, pues la precensia de McAfee en uno de los combates más importantes de WrestleMania, no ha caído bien en el vestuario, incluso se habla de que hay una pelea interna entre los creaativos de WWE y dirigentes de TKO.