CM Punk critica a Donald Trump por políticas de derechos humanos

CM Punk, actual Campeón Mundial Peso Completo WWE, volvió a encender la conversación fuera del ring tras emitir una crítica directa al gobierno de Estados Unidos durante su participación en el podcast All The Smoke Unplugged.

En una entrevista realizada días antes de WrestleMania, el luchador abordó temas sociales y dejó clara su postura respecto al rumbo del país en materia de derechos humanos, subrayando que su opinión no responde a una postura partidista.

“Tiendo a inclinarme más hacia… y no estoy siendo político, esto es sobre derechos humanos… o aprendes o no aprendes que hay un bien y hay un mal. Donde estamos como país ahora mismo, siento que vamos hacia atrás. Lo estamos. Estamos hablando de quitarle derechos a grupos marginados. Siento que nosotros, como personas, nunca hemos sido representados adecuadamente por nuestro gobierno. Creo que Barack Obama fue presidente durante ocho años, y el péndulo se movió tan lejos hacia el otro lado, y ahora estamos lidiando con las repercusiones de eso.”

El llamado “Best in the World” insistió en que su postura se centra en principios básicos: “Creo en la gente, no en los gobiernos”, afirmó durante la charla.

► CM Punk y su postura sobre temas sociales

A lo largo de los últimos años, CM Punk ha sido constante en expresar opiniones relacionadas con derechos civiles. Ha manifestado su apoyo a causas como los derechos LGBTQ+, el acceso al aborto y la protección de comunidades marginadas.

Además, el luchador ha cuestionado en distintas ocasiones políticas migratorias y decisiones del gobierno federal, manteniendo una línea crítica que lo ha colocado en el centro del debate.

► WWE y los límites para opinar públicamente

Durante la misma entrevista, CM Punk reconoció que dentro de WWE existe cierta reserva respecto a que los talentos expresen posturas políticas en televisión. Sin embargo, defendió su derecho a hacerlo fuera del ring.

“Todo es político”, señaló, al tiempo que argumentó que el silencio también representa una postura. Sus palabras reflejan el equilibrio que muchos talentos buscan entre su imagen pública y sus opiniones personales.

► Reacciones divididas rumbo a WrestleMania

Las declaraciones de CM Punk no pasaron desapercibidas y generaron opiniones encontradas entre aficionados y medios especializados. Mientras algunos celebran que utilice su plataforma para hablar de temas sociales, otros consideran que debería centrarse únicamente en su carrera dentro de WWE.