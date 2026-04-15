Rating SmackDown 10 de abril 2026

por
Ratings WWE SmackDown

WWE SmackDown presentó otro episodio más la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Jade Cargill vs. Iyo Sky.

Las luchas presentadas fueron:

  1. Alexa Bliss venció a Bayley (** 1/2)
  2. Royce Keys venció a Berto (**)
  3. Jacob Fatu venció a Tama Tonga (** 1/2)
  4. Trick Williams venció a Matt Cardona (**)
  5. Danhausen venció a Kit Wilson (**)
  6. Jade Cargill venció a Iyo Sky (** 1/2)

► Los números de SmackDown del 10 de abril 2026

Logo SmackDown

WWE SmackDown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 412 mil espectadores, esto esta ampliamente por debajo con respecto a 1 millón 508 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,36 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,43 de la semana anterior.

El episodio de SmackDown del año pasado, emitido el 11 de abril de 2025, atrajo a 1.551.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,45 en USA Network. El episodio del 12 de abril de 2024 atrajo a 2.499.000 espectadores en FOX.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos