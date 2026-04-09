United Empire vence a Death Riders en una guerra en Dynamite

El programa de Dynamite inició con caos total cuando Will Ospreay fue atacado por Death Riders en el estacionamiento. La situación escaló rápidamente hasta que llegaron refuerzos del United Empire, desatando una pelea que se trasladó hasta el ring y derivó en un combate pactado para más tarde en la noche.

En el denominado “Chaos in Canada”, United Empire, con Ospreay, Callum Newman, Henare y Francesco Akira, se enfrentó a Death Riders, integrado por Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Daniel Garcia y PAC.

La lucha comenzó sin control, con ataques desde la entrada entre el público y uso constante de objetos. Escaleras, mesas y palos de kendo fueron protagonistas en un combate que se desarrolló dentro y fuera del ring.

Death Riders tomó ventaja en varios tramos, aislando a Akira y castigando duramente a Ospreay, con Moxley enfocándose en debilitarlo con ataques directos y repetidos movimientos de alto impacto.

United Empire logró responder con ofensiva en conjunto, destacando vuelos desde escaleras y ataques coordinados que devolvieron la intensidad al combate, manteniéndose en pie pese al castigo recibido.

► Momento clave

El combate terminó cuando Will Ospreay conectó un Hidden Blade sobre Jon Moxley, atravesando una mesa en la esquina para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará?

La victoria posiciona a Will Ospreay con una victoria anímica rumbo a la lucha con Jon Moxley en Dynasty y ahora tendrá apoyo de sus compañeros del United Empire, evitando la interferencia de los Death Riders.