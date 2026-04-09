The Don Callis Family venció a Darby Allin, Bandido y Jack Perry

En combate de relevos de seis hombres, Darby Allin, Bandido y Jack Perry se enfrentaron a la Don Callis Family, representada por Konosuke Takeshita, Andrade El Ídolo y Mark Davis, en un duelo que terminó en caos.

El combate comenzó de forma caótica, con Andrade abandonando momentáneamente la lucha, mientras el resto de los competidores se enfrascaban en intercambios dentro y fuera del ring. La acción rápidamente se trasladó a ringside con vuelos por parte del equipo técnico.

La Don Callis Family tomó el control cuando Takeshita sorprendió a Darby por la espalda, castigándolo con un potente Chaos Theory en ringside. A partir de ese momento, el castigo se centró en Jack Perry, quien fue aislado lejos de su esquina.

Bandido logró cambiar el ritmo tras recibir el relevo, mostrando su fuerza con movimientos como el Gorilla Press Slam. Sin embargo, sus rivales respondieron de inmediato, devolviendo el combate al caos con intervención de todos los participantes.

En los momentos finales, la ofensiva de la Don Callis Family fue contundente, llevando a sus rivales al límite con castigos tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

► Momento clave

El combate terminó cuando Mark Davis aplicó un piledriver sobre Jack Perry, seguido del The Message de Andrade El Ídolo para la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará?

Tras la lucha, Andrade El Ídolo atacó a Darby Allin, mientras el resto del equipo continuó el castigo sobre Jack Perry hasta la llegada de The Young Bucks, quienes por un momento llegaron al salve, pero Okada llegó para diezmar a los Bucks; sin embargo, terminó a golpes con Takeshita, pese a que ambos son integrantes de la Don Callis Family.

Mientras los de Don Callis discutían, los Rascalz llegaron para atacar a Okada y compañía, dejando un mensaje para lo que sucederá en Dynasty.