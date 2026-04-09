Willow Nightingale retiene el Campeonato TBS ante Queen Aminata

En combate por el Campeonato TBS, Willow Nightingale defendió el título ante Queen Aminata, con Hikaru Shida observando desde backstage, claramente pensando en el título.

Aminata tomó la iniciativa desde el inicio, sorprendiendo a la campeona y llevando la acción fuera del ring, donde atacó con intensidad antes de que Willow respondiera castigando el cuello de su rival contra la barricada.

De regreso en el cuadrilátero, Queen mantuvo el control por momentos con patadas y llaves de sumisión, buscando la victoria con varias coberturas rápidas que no lograron concretarse.

Willow reaccionó con su poder físico, conectando un Death Valley Driver y un dropkick, aunque Aminata continuó resistiendo y respondió con ofensiva contundente, incluyendo un Air Raid Crash que estuvo cerca de definir el combate.

En la recta final, ambas intercambiaron golpes hasta quedar tendidas, mostrando el desgaste acumulado tras un duelo exigente y parejo.

► Momento clave

El combate se definió cuando Willow Nightingale conectó el Pounce seguido de Babe With the Power sobre Queen Aminata, logrando la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará?

La victoria consolida el reinado de Willow Nightingale, mientras la presencia de Hikaru Shida sugiere un posible reto en el futuro cercano por el Campeonato TBS.