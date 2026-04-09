Chris Jericho regresa a AEW y enfrentará a Ricochet en Dynasty

El regreso de Chris Jericho a AEW ya tiene consecuencias directas, luego de que el veterano no solo firmara su contrato en Dynamite, sino que además definiera a su primer rival de cara a Dynasty.

Lo que parecía un momento de celebración rápidamente se convirtió en un tenso cara a cara, cuando Ricochet interrumpió el segmento para lanzar un mensaje contundente sobre su lugar en la empresa.

► Chris Jericho confirma su regreso a AEW y firma contrato en Dynamite

Chris Jericho apareció en el ring para oficializar su regreso, destacando lo importante que ha sido AEW en su carrera y recordando los inicios de la empresa.

El canadiense habló sobre la importancia de tomar riesgos, tanto en su trayectoria como en el crecimiento de la compañía, antes de prepararse para firmar el contrato que marca su vuelta a la acción. Sin embargo, el momento fue interrumpido antes de concretarse por completo.

► Ricochet interrumpe e insulta a Chris Jericho

Ricochet, acompañado por The Demand, irrumpió en el ring para dejar claro que el panorama ha cambiado durante la ausencia de Jericho.

El luchador aseguró que AEW ha crecido bajo su protagonismo, destacando el aumento en ratings y asistencia, y advirtiendo al veterano que reconsiderara su regreso.

“Abandona todo. No hagas esto, no regreses. Ahora nosotros mandamos aquí”, lanzó Ricochet, en un discurso que mezcló reconocimiento con provocación.

► Chris Jericho elige a Ricochet como su rival para AEW Dynasty

Lejos de intimidarse, Chris Jericho respondió con ironía y recordó que su contrato incluye una cláusula especial que le permite elegir a su oponente para Dynasty, por lo que el canadiense hizo oficial su decisión: Ricochet será su rival este domingo.

El anuncio se selló con una referencia clásica de Jericho, al asegurar que su oponente “ha entrado en la lista”, confirmando así un enfrentamiento bastante interesante y que mostrará la forma física en la que regresa Jericho.