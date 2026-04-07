NJPW: Místico participará en Wrestling Dontaku 2026 y su gira previa

La superestrella del Consejo Mundial de Lucha Libre y All Elite Wrestling, Místico, participará en la gira «Road to Wrestling Dontaku 2026«, así como en los dos magnos eventos «Wrestling Dontaku 2026«.

► Místico retorna en solitario a NJPW

El «Príncipe de Plata y Oro» regresa a la empresa del león luego de dos años, en solitario y fuera de los eventos de Fantasticamania. Fue en octubre de 2024 cuando Místico fue parte de la gira «Road to King of Pro Wrestling» así como el magno evento «King of Pro Wrestling 2024».

En King of Pro Wrestling, realizado en el Tokyo Ryogoku Kokugikan, recibió un homenaje por su carrera profesional y sostuvo un mano a mano contra Hiromu Takahashi. Aunque terminó cayendo, el enmascarado mexicano fue ampliamente ovacionado por el público.

En esta ocasión, se integrará a la gira «Road to Wrestling Dontaku 2026» para las últimas tres fechas, el 29 y 30 de abril y el 1 de mayo, siendo parte de Hontai, la facción de casa.

También luchará en las dos jornadas de «Wrestling Dontaku 2026»; en la primera de ellas, se unirá a Yuya Uemura, Taichi, y El Desperado para enfrentar a TMDK (Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita). En la segunda función, Místico se aliará con El Desperado para hacer frente a los espectaculares Robbie Eagles y Kosei Fujita.