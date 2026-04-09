Tommaso Ciampa vence a Máscara Dorada y será el primero en el Casino Gauntlet por el Campeonato TNT

Tommaso Ciampa dio un paso importante rumbo a AEW Dynasty al imponerse a Máscara Dorada en un combate clave que definía al primer participante del Casino Gauntlet por el Campeonato TNT.

El enfrentamiento fue dinámico desde el inicio, con ambos luchadores mostrando estilos contrastantes que mantuvieron la intensidad a lo largo de la lucha.

El combate comenzó con un intercambio parejo, donde Máscara Dorada intentó imponer su agilidad, obligando a Tommaso Ciampa a salir momentáneamente del ring.

Sin embargo, Ciampa reaccionó con un certero Knee Strike que le permitió tomar el control, llevando la acción al exterior para castigar a su rival.

Dorada respondió con velocidad, conectando movimientos como arm drag, tijeras y un espectacular moonsault hacia afuera que encendió al público.

► Momentos clave

El mexicano estuvo cerca de la victoria tras conectar un 450 Splash que dejó a Ciampa al borde de la derrota con una cuenta de dos.

No obstante, el estadounidense resistió y respondió con su arsenal, incluyendo el Project Ciampa, manteniendo el combate en constante equilibrio.

En los momentos finales, Dorada buscó otro ataque aéreo, pero fue interceptado y terminó recibiendo un DDT seguido de un contundente Knee Strike que selló el desenlace.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Tommaso Ciampa se convierte en el primer luchador confirmado para el Casino Gauntlet Match que se llevará a cabo en AEW Dynasty.

El combate definirá al nuevo Campeón TNT, tras quedar vacante el título, y promete reunir a varias de las principales figuras de la empresa.