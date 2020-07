Adam Cole rompe récord como Campeón NXT: 400 días

Además de celebrar sus 31 años de edad, se celebró el hecho de que Adam Cole rompe récord como Campeón NXT, al haber portado el título por 400 días en un reinado consecutivo. La propia WWE fue la encargada de felicitar a Cole en sus redes sociales y de darle bombo a la noticia de su tremendo logro en la marca amarilla.

► Adam Cole rompe récord como Campeón NXT, quedará en la historia para siempre

"¡¿400 días como campeón y un cumpleaños?! Adam Cole tiene un montón qué celebrar hoy, bay-bay".

Cabe aclarar que es el tiempo oficial reconocido por WWE, pues el miércoles, Adam Cole entrará oficialmente en NXT The Great American Bash con 403 días como Campeón NXT para enfrentarse a Keith Lee, quien llegaría con 164 días como Campeón Norteamericano NXT para poner en juego su título. Pero la lucha fue grabada el miércoles pasado, cuando Cole tendría realmente 396 días como campeón. Recientemente una imagen filtró quién podría ser el ganador del combate.

Top 10 de Campeones NXT por duración

1— Adam Cole (+401).

2— Finn Bálor (292).

3— Adrian Neville (287).

4— Bo Dallas (280).

5— Tommaso Ciampa (238).

6— Bobby Roode (202).

7— Big E Langston (153).

8— Shinsuke Nakamura (147).

9— Kevin Owens (142).

10— Andrade Cien Almas (139)

Adam Cole ha defendido el título, 7 veces en total contra Johnny Gargano, Matt Riddle, Daniel Bryan, Pete Dunne, Finn Bálor, Tommaso Ciampa y recientemente The Velveteen Dream en NXT TakeOver: In Your House.

Este es el segundo gran récord que consigue Adam Cole en NXT, pues el 21 de marzo ya había pulverizado el récord de Finn Bálor y pone bien alto el listón para los futuros portadores de dicho título como campeón más longevo.