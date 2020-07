Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, en las últimas horas se filtró el resultado de la lucha Adam Cole vs Keith Lee que WWE presentará en la segunda noche de WWE NXT The Great American Bash, y quien filtró dicho resultado fue Saurav Gurjar, actor indio y Superestrella en desarrollo de WWE, quien rápidamente eliminó las imágenes al percatarse de su error.

Sin embargo, otro talento en desarrollo, E. J. Nduka, quiso salir a ayudar a su amigo con una historia que podría ser tan reforzada como la de Hugo Savinovich y el "secuestro" de las Superestrellas WWE en Arabia Saudita, pues tuiteó lo siguiente en forma de respuesta a las burlas de Taz hacia WWE que tanto enojo causaron en la compañía:

We don’t run a sloppy shop. Two endings. Two stories. Find out next week.