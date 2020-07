Big E habla del #SpeakingOut: "No fue ninguna sorpresa"

Una de las más grandes sorpresa en el mundo de la lucha libre este año fue el movimiento #SpeakingOut, en donde varias mujeres y algunos hombres fueron valientes para contar sus historias de abuso, violación o acoso sexual sufridas dentro del mundo de la lucha libre. El Me Too de la lucha libre causó grandes estragos, como 5 despidos y una suspensión en WWE, empresa que sigue revisando todos los casos en donde sus Superestrellas han sido acusadas.

► Big E habla del #SpeakingOut, pero no se refiere a los casos en WWE

Big E fue entrevistado recientemente por The Sports Bible, y así se refirió a tema:

"Lamentablemente, no me sorprendió. Escuchas algunos rumores y entiendes la cultura detrás de esto. Diré que no hubo ninguna instancia específica o un luchador del que ya supiera algo y lo hubiera encubierto. No. No había nada que yo supiera, pero simplemente me encogí de hombros. Porque si bien yo no sabía nada de ningún caso específico, honestamente, realmente me entristeció ver este movimiento y me disgustó ver cuán frecuente estos casos han ocurrido.

"Y tengo que decir que una amiga mía, Victoria, fue la que inició todo esto. Fue lo suficientemente valiente como para contar su historia acerca de David Starr y sus abusos, y todo salió a la luz y envalentonó a muchas mujeres e incluso a hombres a hablar sobre algunas de las cosas que han experimentado, la forman en la que han sido víctimas dentro de esta industria".