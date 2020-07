Ric Flair critica a WWE por no aprovechar el odio a Roman Reigns

En WrestleMania 33, Roman Reigns venció a The Undertaker en una muy buena lucha, aunque a Undertaker no le pareció muy buena y se dio látigo él mismo por algunos errores que ocurrieron dentro del combate. El caso es que esa derrota pudo haber sido el retiro realmente de Undertaker, por lo que tras filtrarse la noticia por Internet, los fans atacaron a Roman Reigns en el Raw Post-WrestleMania, no con los clásicos abucheos y demás, sino con fuertes palabras como "Fuck you Roman!" , "You suck!" y "Asshole!".

Durante diez minutos, los fans destrozaron verbalmente a Roman Reigns, quien se limitó a escuchar. Finalmente, tomó el micrófono y dijo "¡Ahora éste es mi patio!", y se fue del ring.

► Ric Flair critica a WWE, pero de manera constructiva

Ric Flair se refirió a este momento en una reciente entrevista con Alistair McGeorge de Metro de Inglaterra:

"Cuando The Undertaker recogió sus cosas, las puso en el centro del ring y luego Roman Reigns salió al día siguiente en Raw, ¡Roman no podía hablar! Llegué incluso a pensar para mis adentros: 'Hombre, he estado en muchas cosas en mi vida, ¡pero si yo hubiera sido tan odiado, podría haber estado en la cima para siempre!'

"¡No sé qué pasó! Pero ese fue el momento en el que alguien ha estado más caliente en la historia de la lucha libre. Eso hizo que la paliza que le dio Brock Lesnar pareciera sin importancia, en términos de emoción".

Más adelante en la entrevista, Ric Flair dijo que el fallo de Roman cuando iba a contrarrestar la Tombstone de Undertaker y cayeron ambos en la lona, solamente fue una falla pequeña y explica que si eso molestó tanto a Undertaker es porque Undertaker es un perfeccionista y que tal vez ya se habían acumulado muchas cosas para él:

"Para serles sinceros, en realidad pienso que Roman Reigns y Undertaker tuvieron una lucha tremenda ¡Un pequeño error como ese no opaca que sea siendo una lucha endemoniada!"