Adam Cole responde a los rumores sobre su futuro en WWE

Por su estatus actual, nadie se aventuraría a decir que Adam Cole tiene intenciones de dejar WWE. Campeón NXT, consentido de pesos pesados tras bambalinas y principal cara de la marca dorada de la empresa. Pero, ¿tiene los días contados dentro de la Full Sail? Surgieron rumores acerca de su posible ascenso a Raw o SmackDown tras el combate que disputará este domingo en NXT TakeOver: In Your House, y de ser así, todo podría cambiar para él, pues ya sabemos que ese "virus" del elenco principal siempre está presente y el pasado poco importa para Vince McMahon.

En agosto, según sabemos, concluye su actual contrato, y quizás el dinero no sea la prioridad para Cole si prevé que estará descontento fuera de los dominios de Triple H. Tema que le fue puesto sobre la mesa durante una entrevista concedida a CBS Sports, y que por su respuesta, parece que el gladiador no contempla.

«Ahora mismo, mucha gente dice, "Oh, ¿qué harás ahora? ¿Qué será lo próximo que hagas? Eres Campeón NXT, ¿cuál es tu próxima meta?" Mi meta es conservar el Campeonato NXT. A fin de cuentas, he sobrepasado el año como Campeón NXT, amo NXT, estoy orgulloso de lo que representa esta marca y estoy orgulloso de lo que he hecho y de lo que ha hecho The Undisputed Era. No veo razón para pasar a otro objetivo o a otra cosa. Pienso en conservar el Campeonato NXT todo lo posible y asegurarme de que este récord nunca será batido. Ese es mi objetivo final.

«Una de las partes más guays de haber estado en NXT durante este periodo de transición es ver crecer a la marca y comprobar lo lejos que ha llegado desde que me uní a ella en 2017. La marca ha crecido enormemente. A veces pienso cómo será NXT en los próximos seis meses o dentro de un año o dos. Va a seguir creciendo y creciendo, haciéndose más y más grande. Estoy muy orgulloso de ser parte de esto. Quiero seguir consolidándome como el Campeón NXT más grande de la historia».