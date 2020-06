Los intentos de Randy Orton por impulsar a The Revival en WWE

No faltó la referencia de rigor a WWE en la entrevista que Tony Schiavone realizó a FTR esta semana en AEW Dynamite. Y es que cuando en el primer segmento de presentación de tu nuevo personaje mencionas a otra empresa, parece complicado que los seguidores compren tal reinicio.

Pero la semana de recuerdo a sus antiguos empleadores no acabó ahí, porque los antiguos The Revival concedieron una interesante entrevista a Jim Cornette en el podcast de este, donde, ya imaginarán, buena parte de ella versó acerca de su etapa en el Imperio McMahon.

Entre varios de los puntos que se tocaron, merece la pena detenerse en la crónica que Cash Wheeler y Dax Harwood hicieron de sus últimos días en el gigante estadounidense y su relación con Randy Orton. Porque según FTR, "The Viper" fue uno de sus mayores aliados tras bambalinas.

El pasado verano, pareció iniciarse una facción formada por Randy Orton y The Revival, a raíz de varios combates disputados en forma de tercia, mandando incluso a Xavier Woods al hospital durante una rivalidad con Kofi Kingston. Unión que Orton se encargó de promocionar en redes sociales.

The six most dangerous letters in @WWE. #RKO #FTR #FTRKO

@DashWilderWWE @ScottDawsonWWE pic.twitter.com/IwCo46ZLmn