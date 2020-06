La doctora Britt Baker causó una tormenta de arena con unas simples pero claras palabras. Dijo que esperaba que "muy pronto" su novio, Adam Cole, se uniera a ella a AEW para reencontrarse no solo con ella, sino con sus amigos de The Young Bucks, Cody y Kenny Omega. De inmediato, los distintos periodistas empezaron a consultar con sus fuentes y determinaron que el contrato de Adam Cole con WWE está cerca de vencerse.

► ¿Se renovará el contrato de Adam Cole con WWE?

Ahora se sabe que la fecha exacta en la que su contrato se acabará es a mediados de agosto de este 2020. La noticia la dio a conocer Raj Giri, dueño de Wrestling Inc. Hasta el momento del cierre de esta edición,Cole no ha firmado un nuevo contrato con WWE. ¿Pero ante qué escenarios nos estamos enfrentando?

Bueno, el primero sería el más posible hasta el momento: WWE abre su chequera y sin mucho problema le hace una oferta significativa, por mucho más dinero del que gana actualmente. Que no es tanto, dado que está en NXT. Allí es donde este punto se conecta con el siguiente. Si WWE le va a dar un mejor contrato a Adam Cole, deberá ser enviado al elenco principal, algo que ya se rumora, para así poder darle el dinero prometido.

Lo cual pondría a NXT aún más en desventaja en contra de AEW. De hecho, NXT ya entrará en desventaja dado que se habla del ascenso de Io Shirai y de Velveteen Dream, estrellas importantes de la marca amarilla. Otro escenario es que WWE y Adam Cole no logren llegar a un acuerdo, por lo que el 5 de septiembre de 2020 podría debutar en el PPV AEW ALL OUT 2020.