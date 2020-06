La semana pasada hubo gran revuelo en el mundo de la lucha libre profesional debido a unas declaraciones de la doctora Britt Baker, estrella de la división femenil de AEW. La talentosa dama también es la novia de Adam Cole. Y dijo que deseaba que al actual Campeón NXT pudiera llegar pronto a AEW para reunirse con ella y con The Young Bucks. A los pocos días se supo que esas palabras venían porque el contrato de Adam Cole con WWE terminará, probablemente, en agosto o septiembre de este año.

► Adam Cole será ascendido para evitar su marcha a AEW

Sin embargo, en una reciente edición del Wrestling Observer Live, Bryan Álvarez comentó que él cree que Adam Cole será llamado muy pronto al elenco principal. Según él, no pasarán más de 6 meses para que sea ascendido al elenco principal. Obviamente no es un reporte como tal, sino es una corazonada de Álvarez dado que siente que las palabras de Baker pueden ser para presionar a WWE a darle más dinero cuando le ofrezcan a Cole renovar.

La información de Álvarez no tiene en cuenta que si su contrato acaba en agosto o septiembre, solamente serían 3 meses de aquí a la fecha máxima. Pero el caso es que Adam Cole en el pasado ha dicho que ascender a Raw o SmackDown, en realidad, no es una mejora. Eso sí, luego cambió de idea, así que no se sabe si quiera o no ascender.

Aunque sí que es un mejora económica, eso está claro, pero en el caso de él, tendría que abandonar Florida, estado en donde vive, para irse de viaje semana a semana a muchas partes de los Estados Unidos y por el mundo. Claro, de aquí a que todos los países regresen a la "normalidad". ¿Querrá hacerlo? ¿No le motiva tanto el dinero sino dar buenas luchas y hacer historia?

Por ahora, este 7 de junio, Adam Cole se enfrentará a Velveteen Dream durante el evento NXT TakeOver: In Your House. Si Adam Cole le gana, Dream no podrá volver a retar por el Campeonato NXT mientras que Adam Cole tenga el título en su cintura.