Faltan 9 días para que se dé el PPV Backlash 2020, el primero después de WrestleMania 36, y a continuación les presentamos el cartel actualizado para este PPV de WWE. PPV que estaba originalmente programado para llevarse en Kansas City, Missouri, sin embargo, obviamente a causa de todo lo que vivimos por la pandemia de este coronavirus, WWE presentará el show desde el WWE Performance Center en Orlando, Florida. Backlash nació en 1999 y dejó de hacerse en 2009. Regresó en 2016 hasta el 2018 y ahora está de regreso nuevamente.

► Backlash 2020, 5 luchas, ¿entre ellas la más grande de la historia?

Jeff Hardy vs. Sheamus

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Nia Jax

LUCHA EN DESVENTAJA POR EL CAMPEONATO UNIVERSAL WWE

Braun Strowman (c) vs. The Miz y John Morrison

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley (con MVP)

EL MEJOR COMBATE DE LUCHA LIBRE DE TODOS LOS TIEMPOS

Edge vs. Randy Orton

Con la coronación de Bayley y Sasha Banks como NUEVAS Campeonas de Parejas WWE, es muy probable que Alexa Bliss y NikkI Cross obtengan su revancha titular mandatoria.

Por otra parte, existe un rumor de que Bobby Lashley podría ser muy pronto Campeón Mundial dentro de WWE. Y, finalmente, WWE ha promocionado con todo la lucha de Edge vs. Randy Orton, así que hay una gran presión sobre los hombros de estos reconocidos gladiadores. ¿Será realmente este el mejor combate de lucha libre profesional en la historia o será tan solo otra broma de mal gusto de WWE? Pueda que no vaya a ser una broma, pero surge otra pregunta: ¿estarán a la altura de lo esperado por los fans?