El racismo es, desafortunadamente, el tema de moda en estos días recientes de 1929... disculpen, del 2020. La muerte de George Floyd ha hecho que la gente salga a la calle. Pero no solo a manifestarse, sino a exigir el fin del racismo. Las Superestrellas de WWE, en más de la mitad, han emitido gestos que indican que están a favor de esas marchas. Paige incluso dijo que estaba a favor de los saqueos y la violencia de parte de los manifestantes. Y ahora le tocó el turno a Xavier Woods, la Superestrella más reciente en pronunciarse del tema.

► Xavier Woods contra el racismo

De una manera muy apasionada, Xavier Woods dijo un gran discurso en contra de la inequidad racial. Lo dijo en una entrevista con Twitch Rivals y aquí les dejamos sus sentidas palabras:

"Toda mi vida he tenido que gastar tiempo intentando descubrir cómo presentarme como una persona no amenazante y si no has estado en esa situación o no entiendes cómo es estarlo, es algo bastante complicado. Porque incluso si alguien puede odiarme, la responsabilidad recae sobre mí, no sobre ellos, no hay presión sobre ellos para enfrentar su odio y su dolor mientras que, desde niño, en mi casa, tuve que ver a mis padres darme esta información charla tras charla.

"No para poder ser más inteligente, no para mejorar, sino para poder seguir con vida. Ese fue el primer objetivo en nuestra casa: sobrevivir entre personas que tal vez no quieran que sobrevivas. Quiero que todo esto pare. Ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. No solo se ha convertido en un problema de los últimos diez o veinte años. Este ha sido el problema desde que trajeron a la gente negra a América. Todo lo que hemos hecho es pedir que no nos ejecuten. ¿Personas desarmadas siendo asesinadas en la mitad de la calle? ¿Personas siendo tiroteadas 41 veces por policías encubiertos mientras intentaban llevar a su puerta? ¿Dormir en tu cama, en donde se supone que debes estar a salvo?

"¿Gente entrando y disparando y matándome? Y a la gente no parece importarle, o cuando la gente se entera, su respuesta es: 'Bueno, pero, ¿qué estabas haciendo para que eso sucediera?' ¿Por qué la culpa la tenemos nosotros? Siempre ha estado sobre nosotros la culpa y odio eso y estoy aterrorizado con el coronavirus porque tengo un niño de tres años y otro de ocho meses. Y ahora, también tengo que preocuparme por el hecho de que el país, la sociedad no ha cambiado lo suficiente en la vida desde mi abuelo y mi padre y yo, que mis hijos tendrán que lidiar con estas mismas cosas".