El "insulto" que Vince McMahon profirió a The Revival tras un combate

Hace algunas horas recogimos un extracto de la jugosa entrevista que los anteriormente conocidos como The Revival concedieron a Jim Cornette en el podcast de este. Y por supuesto, gran parte de la misma pivotó en torno a sus últimos años en WWE, compañía que los catapultó a la fama, hasta el punto de que intentaran arrebatarle sin éxito el alias luchístico de The Revolt a una dupla de la escena independiente.

Hoy, conocidos como FTR (con pregunta de rigor de Tony Schiavone en el último AEW Dynamite acerca de si tales siglas significan "Fu** The Revival"), Cash Wheeler y Dax Harwood ya revelaron que el apoyo entre bastidores de Randy Orton no fue suficiente para que Vince McMahon los tomara más en serio. Y en otro punto de dicha entrevista, Harwood relató el encontronazo que tuvieron con el "Chairman" después de un combate contra The New Day.

«Tuvimos una lucha con New Day. Estábamos muy.... los cuatro volvimos al vestidor, muy orgullosos del combate, nos encantó. Estábamos contentos porque no fue un combate completamente cargado de acción, fue un combate que contó una pequeña gran historia. Los fans la compraron y les encantó. Volvimos al vestidor y Vince estaba esperándonos en mitad de la "Gorilla Position" con las manos en los bolsillos.

«Una cosa que nunca olvidaré, fue cuando me miró a mí a Cash y dijo, "Todos me dicen que sois los próximos Arn [Anderson] y Tully [Blanchard], que sois la próxima gran dupla. Bueno, ese es el problema, no sois Arn y Tully, sólo sois grandes luchadores". Y aunque nos lo dijo como un insulto, Cash y yo nos lo tomamos como un orgullo. Así que entonces pienso, "¿Nos estás comparando con dos de los más grandes de todos los tiempos, que ganaron enorme cantidad de dinero en este negocio y quieres hacernos ver que es un insulto?"»