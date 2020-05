El covid-19 ha causado estragos en todos los aspectos y en todos los ámbitos, y la lucha libre no ha sido la excepción. WWE perdió miles de millones de dólares con WrestleMania 36, pero la falta de público no sólo afecta económicamente a WWE y AEW —sin mencionar a las promociones menores que no están haciendo shows, muchas de las cuales tuvieron que cerrar sus puertas—, sino que la calidad del producto en términos generales.

Asimismo, el cierre de las fronteras y otras problemáticas derivadas de la pandemia ha significado muchas bajas y un elenco más reducido a disposición, factor que no ha hecho muchos favores para mejorar las cosas. Viendo el lado positivo, sin embargo, podemos rescatar cómo eso ha impulsado a buscar desarrollar nuevas estrellas y hacer énfasis en gladiadores que de otro modo no hubieran llegado tan lejos. Estas son las 5 Superestrellas WWE que más se han "beneficiado" por la pandemia.

► Austin Theory

Empecemos por el dato más significativo de todos: si las cosas no se hubieran puesto tan locas, Austin Theory no pertenecería de ninguna manera a las filas de Raw. Un par de combates en NXT fueron todo lo que el crucero requirió para ser llamado a las "grandes ligas". Todo se dio un poco forzado y a último minuto, sí, pero debutar en una lucha titular en WrestleMania a pocos meses de firmar es algo de lo que no muchos pueden alardear.

Y el mes siguiente no le ha visto pisar el freno, apareciendo prácticamente en todos los episodios de Monday Night Raw siguientes a la par del trío latino de Andrade, Angel Garza y Zelina Vega, por momentos en roles prominentes. El lunes fue más allá, en la que aparentemente fue su iniciación como discípulo del mesías Seth Rollins. ¿Adónde lo conducirá?

► Bobby Lashley

Aunque muchos lo hayan olvidado a esta altura, Bobby Lashley venció limpia y justamente a nadie menos que Roman Reigns hace no mucho. Bastante agua corrió de ahí para aquí y varias versiones del moreno también: bajo la compañía de Lio Rush primero, de Lana después en una versión más inclinada hacia el costado "entertainer".

De todas sus caras, la del Lashley-marzode2020 es la que más lejos puede llevarle. Por lo pronto, su asociación con MVP promete mucho más que sus alianzas previas. Será interesante ver qué le espera en Backlash, cuando rete al Campeón WWE —y uno de los protagonistas de esta atípica "era"—Drew McIntyre con el prestigioso título en juego.

► Asuka

¿Es Asuka la nueva chica top de WWE? Con la abrupta desaparición de Becky Lynch del mapa luchístico, realmente no hay amazona del bando técnico a la vista que se perfile como una suerte de sucesora de "The Man" más que la nipona, que desde ya heredó su Campeonato Femenil Raw, lo que de por sí es mucho decir.

Si los últimos meses la han visto renacer de las cenizas cual fénix, auguramos que lo mejor está aún por llegar ahora que la división —y el protagonismo—recaerá sobre sus espaldas. Descubriremos entonces si "La Emperatriz del Mañana" tiene con qué para ocupar plazas tan altas en WWE.

► Braun Strowman

Literalmente que en un mundo sin coronavirus, Roman Reigns sería el Campeón Universal en estos momentos. Es increíble, pero a pesar de llevar casi cinco años como el rostro de la compañía, "The Big Dog" todavía no ha tenido un reinado mundial digno de su posición, sin adversidades de por medio. WrestleMania 36 iba a terminar con esa mala

racha, pero una vez decidió poner a su familia y salud en primer lugar, Braun Strowman fue rápidamente escogido como su reemplazante.

Si "El Monstruo entre Hombres" ya hubiese estado pactado para otra lucha esa misma noche o si su oponente hubiese sido cualquiera menos Bill Goldberg —¿"The Fiend" Bray Wyatt, capaz?—quizá su suerte hubiese sido distinta. Las cosas como son: no fue así, y Strowman pudo conseguir lo que se le negó por tanto tiempo. Sin Reigns en el horizonte, el gigante es el mayor técnico de SmackDown actualmente, algo que pocos hubieran predicho considerando la decaída que venía experimentando su carrera.

► Otis

Cuando mencionamos que Strowman es "el mayor técnico de SmackDown actualmente", debemos aclarar que muy de cerca le sigue el carismático Otis. Hasta podría decirse que el Sr. Money in the Bank ha tenido más exposición que el propio monarca máximo de la marca últimamente, y no es una apuesta descabellada afirmarlo, dado que a muy pocos talentos se les ha puesto tanto los focos como a él y su pareja, Mandy Rose.

Y ojo, que esto no es nada nuevo. No ha sido cosa de unas semanas, sino que esto se viene gestando a lo largo de todo el año, aunque intensificándose recientemente, claro está. Desde la declaración de la pandemia hasta ahora, Otis ha de ser la Superestrella WWE más "beneficiada" indirectamente por la misma.

