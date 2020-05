Cuando la crisis del Covid-19 empezó a golpear con fuerza Estados Unidos, WWE decidió que el show iba a continuar. No con normalidad, pero sí con toda la posible dentro de estos complicados momentos que nos ha tocado vivir a todos. Pero no todas sus Superestrellas pueden ser parte del espectáculo que sigue adelante. Unas, como es el caso de Sami Zayn, porque no quieren hacerlo. El veterano luchador canadiense prefiere quedarse en casa para evitar cualquier posible contagio. Y otras, como es el caso de Robert Roode o los Singh Brothers, porque no pueden hacerlo.

Dichos tres gladiadores viven en Canadá y no les está permitido entrar a su país vecino, el cual es el motivo de que hayan estado ausentes desde hace unos meses de los programas de la empresa de lucha libre de Vince McMahon. Podría decirse que es también el caso de Brock Lesnar, que reside igualmente en tierras canadienses. No obstante, también podríamos no hacerlo, pues el mandamás ha encontrado la manera de hacer uso de él cuando ha querido, "moviendo hilos".

Ahora la situación es que, más allá de las artimañas del dueño de la compañía para con "La Bestia Encarnada", los tres podrían ver alargada su temporada de descanso un poco más. Como recoge CTV News, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, adelantó recientemente que podrían pasar unos meses más hasta que se permitan los viajes entre ambos países.

"Se ha alcanzado un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos para mantener la frontera cerrada a todos los viajes no esenciales durante otro mes, anunció el primer ministro Justin Trudeau, indicando que es el movimiento correcto. Advierte que podrían pasar meses antes de que se permitan viajes no esenciales".

De tener interés, quizá McMahon podría demostrar que la necesidad de que Roode, los hermanos Singh y Lesnar viajen es esencial para ellos, pues tiene que trabajar, pero de momento no se sabe cuando ninguno de los cuatro podría volver a aparecer en los encordados.