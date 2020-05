Vince McMahon quiso mandar un mensaje a sus Superestrellas con Sami Zayn

Quien escribe no se cansa en traer a colación el caso de Lio Rush y su salida de WWE, cuyas quejas sobre la continuidad de los shows de la empresa en mitad de la pandemia global supusieron el último empujón para que sus empleadores le mostraran la puerta, después de varias tiranteces en cuanto a su sueldo. Caso que pone de manifiesto la doble cara de Vince McMahon, quien públicamente proclama la completa libertad de sus empleados para ponerse en cuarentena (véase, lo lógico), y de puertas para adentro censura tal actitud, como ahora sucede con Sami Zayn, recientemente despojado del Campeonato Intercontinental.

Dave Meltzer reportó esta semana lo siguiente.

«Hay mucho descontento debido a que Zayn ejerció la opción que dieron a todos respecto a no luchar si no quieren ahora mismo».

Y como último aporte, el de Paul Davis de WrestlingNews.Co.

«Según un par de fuentes en WWE con las que hablé, la creencia entre bastidores es que quitarle a Zayn el Campeonato Intercontinental se hizo para mandar un mensaje. WWE siempre dirá que los luchadores pueden tomar tiempo libre y no preocuparse de su puesto y eso podría aplicarse a una estrella como Roman Reigns, pero para otros no está garantizado y los luchadores de medio y bajo cartel lo saben.

«Jordan Devlin es el Campeonato de Peso Crucero NXT y no lo ha defendido el título desde principios de marzo. Su situación es distinta porque no puede llegar a Estados Unidos desde Irlanda debido a las restricciones de viaje. No pasó desapercibido para los luchadores que Triple H no despojara a Devlin de su título, y a cambio decidiera hacer un torneo para coronar a un campeón interino con la idea de que eventualmente se enfrente a Devlin para unificar los títulos. McMahon pudo hacer lo mismo con Zayn y no quiso».