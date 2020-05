Robert Roode no aparece en WWE desde Elimination Chamber 2020. Puede decirse que está totalmente desaparecido de la empresa. En una situación como la que se está viviendo actualmente debido a la crisis del Covid-19 quizá no ha llamado mucho la atención; de hecho, la pura verdad es que no lo ha hecho. El único de todos los luchadores que está causando revuelo por no presentarse a los shows es Sami Zayn.

► ¿Qué pasa con Robert Roode?

Pero ahora tenemos información concreta acerca de lo que está pasando con quien fuera Campeón NXT o Campeón de Parejas Raw. En realidad, también de los Singh Brothers, que también se encuentran ausentes, por el mismo motivo; aunque en su caso no tienen un combate desde el episodio de 205 Live del 21 de febrero. Para dar a conocer la situación de los tres, Dave Meltzer publicó esto en su boletín Wrestling Observer:

"La razón por la que los Singh y Roode no han estado en la televisión es porque viven en Canadá y no pueden entrar al país. Es lo mismo que ocurre con Lesnar, aunque en su caso pudieron tirar de algunos hilos y hacer que funcionara. La mayoría de los luchadores canadienses se mudaron a Florida, por lo que no es un problema".

El editor se refiere además a que las tres Superestrellas se perdieron un show tan importante como WrestleMania 36 por esta misma razón. De haber querido Vince McMahon que formaran parte quizá podría haber tirado de algunos hilos pero no fue necesario. La buena noticia es que, por lo que sabemos, tanto Roode como los Singh se encuentran bien. Solo esperando a que les permitan continuar con sus carreras en los encordados.