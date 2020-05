Anoche en SmackDown dio comienzo el torneo para coronar al nuevo Campeón Intercontinental WWE después de que Sami Zayn fuera despojado del título debido a su decisión de quedarse en casa como medida de precaución contra el Covid-19. Luchadores como Daniel Bryan, Elias, AJ Styles o Sheamus tendrán la oportunidad de hacerse con la corona en las próximas semanas. Mientras el canadiense continúa poniendo en claro que sigue siendo el monarca.

SZ ha estado haciendo muchos comentarios con respecto a la futura coronación de uno de sus compañeros y viendo que hace unas horas se confirmaba a los participantes del torneo no quiso dejar pasar la oportunidad de seguir haciéndolo, de seguir dando su opinión.

En una reciente publicación en Twitter, el ahora mismo ex Campeón Intercontinental, así como también ex Campeón NXT, comentó lo siguiente:

I am the Intercontinental Champion.

Period.

With the exception of Shinsuke, these men have no self-respect, and it says a lot about them that they were willing to participate in this tournament to begin with.

Disappointed in all of them. https://t.co/PoLDrCINHe

— Sami Zayn (@SamiZayn) May 16, 2020