Ocurrieron varias cosas interesantes anoche en el reciente episodio de SmackDown, como el comienzo del torneo para coronar a un nuevo Campeón Intercontinental, la visita de Charlotte Flair, Campeona NXT, para encararse con Bayley, Campeona SmackDown, así como Sasha Banks, o la victoria en la lucha estelar de Braun Strowman y Otis, Campeón Universal y Mr. Money in the Bank, respectivamente.

► Cartel para el próximo SmackDown

Todos ellos van camino de Backlash 2020, quizá con excepción de la reina de la marca amarilla, pero antes queda ver qué ocurre en los shows de los viernes de las siguientes semanas, empezando por la próxima, para la cual tenemos confirmados cuatro combates.

Para empezar, Flair va a verse las caras con la reina de la marca azul en un mano a mano de campeona contra campeona, aunque ninguno de los dos títulos estará en juego. Esto parece más bien para ocupar tiempo mientras surge la siguiente rivalidad para ambas pero va a ser igualmente interesante. Podríamos pensar que la historia continuará su estuviera más cerca Survivor Series 2020. A ver qué pasa dentro de seis días en SD.

Continuando con los encuentros confirmados y con el torneo mencionado, se disputarán las otras dos eliminatorias de la primera ronda: Jeff Hardy enfrentará a Sheamus mientras que AJ Styles hará lo propio con Shinsuke Nakamura. Elijan a sus favoritos.

Como no podía ser de otra manera, también tendrá su hueco en el programa "Mr Money in the Bank", una vez más en una lucha de parejas. Pero no tendrá relación con Strowman sino que unirá fuerzas a Mandy Rose contra Sonya Deville y Dolph Ziggler. La rivalidad entre los cuatro continúa, aunque no está claro hacia donde.