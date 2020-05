Becky Lynch hizo tres enormes anuncios anoche en Raw: está embarazada, se ausentará un tiempo de WWE y entrega el Campeonato Femenil de la marca roja a Asuka. De esta manera, la luchadora japonesa no tiene la necesidad de cobrar el maletín que consiguió el domingo por la noche en Money in the Bank 2020. Es de suponer que no va a seguir la historia por ahí pero sería interesante que el contrato para luchar por un título continuara vigente. O que ambas se intercambiaran sus pertenencias, teniendo la irlandesa el mismo para cuando vuelva y poder coronarse inmediatamente.

► Becky Lynch anuncia su embarazo

Pero la verdad es que no está nada claro acerca de lo que va a pasar con "The Man" más allá de que tendrá un hijo y habrá que ir viendo cómo avanza su embarazo y qué ocurre en los próximos meses, así como cuando de a luz. Antes de que regrese va a haber mucho tiempo para hablar de ella y en este caso lo hacemos de cuando descubrió que estaba embarazada. Ella misma lo reveló en una reciente entrevista con People.