Roman Reigns no ha aparecido en la televisión de WWE desde antes de WrestleMania 36. Si bien formó parte de la historia previa que desembocaría en una lucha contra Goldberg en el show de show, ​​pero de última hora se dio de baja del evento y WWE tuvo que buscarle un reemplazo de emergencia. Desde entonces, no ha sido mencionado en los programas televisivos de la WWE, lo cual no deja de ser un tema de polémica en el Universo WWE.

Eventualmente, el Big Dog rompió el silencio respecto a su ausencia, y en una entrevista con TMZ, indicó que tiene ganas de volver al ring, pero no puede arriesgarse porque necesita proteger a sus hijos pequeños, que podrían verse afectados si él contrae la enfermedad, revelando así el verdadero motivo que le impide de momento volver al ring.

► Roman Reigns no tiene prisa por volver al Ring

Ahora, Fightful Select informó recientemente que Roman Reigns no tiene prisa por regresar y nadie en la WWE lo culpa. De hecho, no se sabe con certeza resecto a cuándo podría regresar.

"Fightful habló con una fuente en la WWE que nos dijo que Roman Reigns 'no parece tener prisa por regresar, y nadie aquí lo culpa por eso'. La fuente dio a notar que en este momento no se ha dado ninguna indicación de cuándo o cuándo podría ocurrir un retorno, diciendo que podría regresar en dos semanas, dos meses o estar fuera indefinidamente. Reigns no figura en los planes creativos en este momento."

De cualquier manera, la no mención de Reigns en los programas televisivos obedece a situaciones netamente creativas y no otra cosa; de hecho, Reigns sigue apareciendo con normalidad en los medios digitales de la compañía, e inclusive, un poster del Big Dog pudo ser visto durante la lucha de escaleras en Money in the Bank que presenciamos el domingo pasado.

Mientras tanto, parece que Roman Reigns no tiene prisa por regresar a un ring de WWE considerando lo que ya ha manifestado hace varios días, y la compañía actualmente sigue adelante sin él. Con el pasar del tiempo, la situación de la pandemia mejorará y eso quizás le permita volver a trabajar muy pronto.