Hace poco más de una semana, se confirmó que el dos veces miembro del Salón de la Fama WWE, Ric Flair, firmó recientemente un nuevo contrato con la WWE.

El contrato anterior de Ric Flair con la compañía de Vince McMahon expiró a finales de 2019. Se especuló que Flair no había vuelto a firmar con la compañía porque había estado vendiendo su propia mercancía en su sitio web RicFlairShop.com. Sin embargo, ese rumor ya fue desestimado una vez que vimos a la leyenda de la WWE por última vez en televisión durante la celebración del vigésimo quinto aniversario de la carrera de Triple H en SmackDown el pasado 24 de abril. En el segmento, Flair le envió a Triple H un mensaje en video felicitándolo por la ocasión especial.

El 16 veces Campeón Mundial, Ric Flair, recurrió a su cuenta de Twitter esta tarde y confirmó que volvió a firmar con la compañía e incluyó una captura de pantalla del nuevo contrato.

Limousine Riding, Jet Flying, Styling And Profiling...

Then, Now, Forever With @WWE! WOOOOO! pic.twitter.com/hwwXEyJwRM

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) May 21, 2020