Lou Thesz contra Gori Guerrero a 64 años de distancia. Mucho se ha hablado de la vida y las glorias del máximo jerarca de la Empresa Mexicana de Lucha Libre (hoy CMLL), don Salvador Lutteroth, pero poco se recuerda sobre la importancia que tuvo al hacer de México una parte de la asociación de promotores más importante del mundo a finales de la década de los cuarenta, la National Wrestling Alliance (NWA).

Como socio fundador de dicho organismo, Lutteroth consiguió hacerse de tres Campeonatos Mundiales que fueron de vital importancia para el deporte en México, el de Peso Welter, el de Peso Medio y el de Peso Semicompleto, los cuales estuvieron vigentes y avalados por la Alianza mientras está estuvo con vida real hasta finales de dicho siglo. Aunado a esto, Lutteroth exigió los mismos derechos que tenía como cualquier otro territorio de la Alianza. Los cuales incluían la visita del máximo monarca, el Campeón Mundial de Peso Completo NWA.

Durante buena parte de 1953, tanto Lutteroth como Sam Muchnick, presidente de la NWA, mantuvieron negociaciones para que se diera el encuentro. En abril de 1954, la prensa mexicana comenzó a reportar el humo blanco entre los dos jerarcas: Lou Thesz vendría a México a exponer el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA contra el mejor de la división en nuestro país, un día como hoy, 21 de mayo de aquel año.

Nuestro buen amigo, Teddy Baños, relató en la versión impresa de Súper Luchas #319 como se decidió quien enfrentaría al afamado gladiador de raíces húngaras:

"Se decidió organizar una eliminatoria entre los luchadores más destacados del peso del extranjero que en ese momento trabajaban para la empresa, y dependiendo del rendimiento o de la capacidad que a lo largo de la justa mostrara el triunfador de la misma se aprobaría el encuentro o bien, se pensaría en otra alternativa. Se inició la eliminatoria, que se desarrolló totalmente en la Arena Coliseo.

"Así el domingo 25 de abril después de una batalla campal entre los ocho 'ungidos', se desarrolló la primera etapa de la siguiente manera: en la primera lucha derivada, Gorila Macias II eliminó al norteño Ray Valadez; Enrique Llanes pasó a la siguiente etapa al vencer al francés que hacía su debut en México Jean Safont; el regiomontano Carlos Moreno "El Náufrago" pasó a semifinales al derrotar al americano George Ehling, y en la de fondo, Firpo Segura fue eliminado por Chico Casasola.

"El domingo 2 de mayo fueron las semifinales del torneo y Carlos Moreno mostró sus ansias por ser el vencedor absoluto al ganarle en dos caídas a Gorila Macias II. A continuación, Enrique Llanes también avanzó a la final al derrotar a Chico Casasola. Se programó el fin de la eliminatoria el viernes 7 de mayo, y Carlos Moreno volvió a mostrar sus ansias de gloria al vencer a Enrique Llanes, emergiendo, por tanto, como ganador absoluto de la justa.

"Sin embargo, el gozo del Náufrago se fue al pozo, pues cuatro días después apareció Gori Guerrero, quien estuvo más de un año fuera del país, luchando principalmente en California, de donde arribó intepestivamente a la Ciudad de México, reclamando el derecho de ser el retador del Campeonato de Thesz, pues todo ese año se había pasado Gori en Estados Unidos cazando la oportunidad de enfrentarlo, y consideraba que no había mejor momento que este, al estar frente a sus compatriotas.

"Se le explicó que ya había pasado la eliminatoria, y que ya no era posible; sin embargo Gori no cejó en su empeño, y la empresa no tuvo de otra que enfrentarlo a Moreno, y así dilucidar quién sería el retador. Se pactó la lucha para el viernes 14. Tal como estaba previsto, una noche antes llegó Lou vía aérea a México, acompañado de su esposa y de Sam Muchnick, presidente de la NWA...

"A punto de iniciar la lucha Gori-Moreno, Lou subió al ring de la Coliseo para ser presentado a la afición que le prodigó una calurosa bienvenida. Un rato estuvo observando las acciones, para darse una idea de su posible rival, y se marchó, pues al día siguiente salía a Acapulco. Gori dio cuenta de Moreno en dos caídas y se instaló como rival del portentoso Thesz."