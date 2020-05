Interesante la dirección que WWE quiere darle al personaje de Bobby Lashley en estos días. Y clave ha sido la entrada en escena de MVP, un fantástico gladiador ya inactivo que gracias a su carisma ahora es capaz de ejercer de mánager y portavoz de "The All Mighty", avisándole de que Lana no supone una buena influencia para sus aspiraciones titulares, y centrándolo hacia un objetivo claro: el magno cetro de la empresa que porta Drew McIntyre.

Antes del combate que el escocés disputó contra Baron Corbin la pasada noche en Raw, Lashley y MVP salieron al escenario para seguir de cerca el duelo. Tras la victoria del monarca, este espetó a Lashley que mostrara el instinto asesino que hay dentro de él. Y con tal segmento, quedaba claro pues lo que avanzamos ya en SÚPER LUCHAS la semana pasada, confirmado hace unos minutos por WWE.

